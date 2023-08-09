Раздались мощные взрывы: Москву снова атаковали беспилотники, видео

В ночь на 9 августа Москву снова атаковали беспилотники – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Об этом сообщают росСМИ.
«Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один – в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе», — заявил мэр Москвы Собянин.
В сети распространяют видео с якобы моментом уничтожения беспилотника на подлете в столицу страны-оккупанта.
Ранее мы писали, что беспилотник атаковал бизнес-центр "Москва-Сити" в столице рф.
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