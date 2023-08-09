ЮНЕСКО планирует добавить Софийский собор, Киево-Печерскую лавру и центр Львова в список Всемирного наследия в опасности

Причиной такого решения является угроза сохранению этих построек.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала добавить в список объектов Всемирного наследия в опасности несколько сооружений Киева и Львова. Об этом заявила глава Бюро ЮНЕСКО в Украине Кьяра Децци Бардески на брифинге.

По ее словам, речь идет о соборе святой Софии и близлежащих монашеских зданиях, Киево-Печерской лавре, а также ансамбле исторического центра Львова.

«Культура имеет большой вес и влияет на устойчивость нации во время войны», - заявила Бардески.

Причиной такого решения является угроза сохранению этих построек.

Она отметила, что окончательное решение по этим объектам комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО примет в следующем месяце.

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