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  1. В Украине

Кабмин внес изменения относительно дополнительной защиты граждан с временно оккупированных территорий и зон боевых действий

08:40, 9 августа 2023
Постановление регулирует процедуру внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан с временно оккупированных территорий (ВОТ), а также территорий, на которых ведутся или велись боевые действия в соответствующие реестры.
Кабмин внес изменения относительно дополнительной защиты граждан с временно оккупированных территорий и зон боевых действий
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Кабинет министров 8 августа принял постановление, разработанное Государственной миграционной службой, которое регулирует процедуру внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины, а также территорий, на которых ведутся или велись боевые действия в соответствующие реестры:

  • в Единый государственный демографический реестр (ЕГДР) – лицам при оформлении, обмене паспорта гражданина Украины,
  • загранпаспорта, виды на постоянное или временное проживание как взрослым, так и детям;
  • в ведомственную информационную систему ДМС – при оформлении ребенку паспорта гражданина Украины, загранпаспорта;
  • в реестр территориального общества – во время декларирования или регистрации места проживания как взрослых, так и детей.

Также все, кто имеет задекларированное место жительства на ВОТ и в зонах боевых действий, смогут декларировать (регистрировать) место своего жительства на подконтрольной Правительству территории без снятия с регистрации места своего предыдущего проживания (Закон № 3054-IX).

Для детей адресом зарегистрированного места жительства будет считаться адрес зарегистрированного места жительства его законных представителей или одного из них, с кем проживает ребенок.

Эти изменения будут способствовать защите прав граждан Украины, в том числе детей, и упростят их доступ к социальным, административным и другим гарантированным государством услугам.

Услуги по внесению сведений об адресе задекларированного/зарегистрированного места жительства будут предоставляться бесплатно.

Отмечается, что граждане Украины могут оформить, обменять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, вклеить фото при достижении соответствующего возраста в паспорт гражданина Украины, обратившись в любое подразделение ГТС или ЦНАП на подконтрольной территории.

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