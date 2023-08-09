Кабмін вніс зміни щодо додаткового захисту громадян із тимчасово окупованих територій та зон бойових дій

Постанова врегульовує процедуру внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян із тимчасово окупованих територій (ТОТ), а також територій, на яких ведуться або велися бойові дії до відповідних реєстрів.

Кабінет міністрів 8 серпня ухвалив постанову, розроблену Державною міграційною службою, яка врегульовує процедуру внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян із тимчасово окупованих територій (ТОТ) України, а також територій, на яких ведуться або велися бойові дії до відповідних реєстрів:

до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) – особам під час оформлення, обміну паспорта громадянина України,

закордонного паспорта, посвідки на постійне або тимчасове проживання як дорослим, так і дітям;

до відомчої інформаційної системи ДМС – під час оформлення дитині паспорта громадянина України, закордонного паспорта;

до реєстру територіальної громади – під час декларування або реєстрації місця проживання як дорослих, так і дітей.

Також всі, хто має задеклароване місце проживання на ТОТ та в зонах бойових дій зможуть декларувати (реєструвати) місце свого проживання на підконтрольній Уряду території без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання (Закон № 3054-IX).

Для дітей адресою зареєстрованого місця проживання вважатиметься адреса зареєстрованого місця проживання її законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина.

Ці зміни сприятимуть захисту прав громадян України, в тому числі дітей, і спростять їхній доступ до соціальних, адміністративних та інших гарантованих державою послуг.

Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.

Зазначається, що громадяни України можуть оформити, обміняти документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, вклеїти фото при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України, звернувшись до будь-якого підрозділу ДМС чи ЦНАП на підконтрольній території.

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