В США підтвердили передачу доказів російських воєнних злочинів до МКС

Джо Байден дав розпорядження передавати докази російських злочинів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Президент США Джо Байден дав розпорядження передавати докази російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв’ю Укрінформу.

«Так, я можу підтвердити: президент вирішив, що для нас дуже важливо, щоб була можливість притягнення до відповідальності за різні воєнні злочини та інші звірства, які Росія скоїла в Україні. І наш підхід в тому, щоб підтримувати всіх суб'єктів, які беруть участь у процесі притягнення до відповідальності», - сказав постпред США при ОБСЄ.

Він додав, що Сполучені Штати також дуже підтримують створення міжнародного трибуналу для розгляду злочину агресії проти України.

«Отже, є різні зусилля в різних кошиках. І той факт, що ми підтримали Міжнародний кримінальний суд, зобов’язує нас ділитися інформацією з ним. Думаю, президент Байден вирішив, що вкрай важливо, щоб ми це зробили і підтримали МКС не лише на словах, а й шляхом надання фактичної інформації, яка є у нашому розпорядженні», - заявив Карпентер.

Він не став вдаватися в деталі передачі Сполученими Штатами інформації до МКС, однак зауважив, що «цей дуже важливий крок до співпраці з МКС свідчить про те, наскільки важливо для президента Байдена підтримати притягнення до відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні».

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