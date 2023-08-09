Прокурорчик, хлопчик, порішав за кандидатську – у Львові прокурор та обвинувачені жваво поспілкувалися в судовому процесі

Прокурор отримав відвід та дисциплінарну скаргу, однак зміг уникнути більших неприємностей та повідомив про провокацію.

Дещо нетипову дисциплінарну скаргу щодо дій прокурора днями розглянула Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП).

Як зазначено у дисциплінарній справі в. о. керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Віталія Г., підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора стала скарга на неетичну поведінку під час підтримання державного обвинувачення.

Віталій Г. підтримував публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо осіб, які обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією) Кримінального кодексу. Справа вже тривалий час розглядається Сихівським районним судом міста Львова.

У ході судового процесу обвинувачені тричі заявляли відводи прокурору Віталію Г., які суд не задовольнив.

Однак, чергове клопотання про відвід прокурора, заявлене 23 лютого 2023 року, вже судом було задоволене.

Підставою для задоволення клопотання стали некоректні вислови прокурора на адресу одного з обвинувачених.

Суд зазначив, що Віталій Г. неодноразово «дозволяв собі неприпустимі з моральної та етичної точки зору висловлення в сторону обвинувачених», чим «провокував їх на агресивну поведінку у відповідь», у зв’язку з чим суд кілька разів оголошував прокурору попередження.

У судовому засіданні 23 лютого 2023 року Віталій Г., як зазначив суд, вкотре некоректно висловився на адресу одного з обвинувачених, на що суд був вимушений відреагувати.

Як показало дослідження КДКП аудіо запису зазначеного судового засідання, під час оголошення прокурором Віталієм Г. письмових доказів, зокрема, протоколу слідчого експерименту за участі потерпілого, між прокурором та обвинуваченими виникла суперечка.

Обвинувачені перебивали прокурора, зазначаючи про фальсифікацію доказів обвинувачення, на що прокурор відповів: «я ж кандидатську не рішав».

Тоді один з обвинувачених заявив на адресу Віталія Г., що «цей хлопчик з’явився в суді вже на стадії дослідження доказів та він не знайомий з матеріалами провадження», після чого заявив про відвід прокурора.

Втім, КДКП дослідило і аудіо записи низки інших судових засідань, під час яких були чітко зафіксовані «агресивні вислови» обвинувачених вже на адресу прокурора.

При цьому КДКП при прослуховуванні звукозаписів судових засідань не виявило порушень прокурором Віталієм Г. презумпції невинуватості чи його упередженості «шляхом здійснення неприпустимих з моральної та етичної точки зору висловлювань в сторону обвинувачених».

На свій захист Віталій Г. також повідомив, що насправді він підтримував публічне обвинувачення у справі за ст. 255 КК з 2017 року та взяв участь у 83 судових засіданнях. При цьому, як обвинувачені, так і їх захисники неодноразово допускали на його адресу некоректні висловлювання, зокрема, називали його «хлопчиком» та «прокурорчиком».

Хоча суд у таких випадках оголошував обвинуваченим та їх представникам попередження, втім, особливо це не допомогло, оскільки обвинувачені почали заявляти безпідставні відводи прокурора.

З ухвалою Сихівського райсуду Львова про задоволення відводу прокурора, Віталій Г. не погодився, зазначив, що вважає її помилковою та нічим не обґрунтованою. Він зазначив, що обвинувачені неодноразово намагалися його провокувати, в той же час з його боку зневажливого ставлення до обвинувачених зафіксовано не було.

Дослідивши позиції сторін, КДКП визначила, що у дисциплінарному провадженні щодо Віталія Г. не було встановлено конкретних фактів, які беззаперечно свідчать про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

У свою чергу, Сихівський райсуд Львова не надав обґрунтованого підтвердження нібито неодноразових неприпустимих з моральної та етичної точки зору висловлювань Віталія Г. на адресу обвинувачених.

Відтак, КДКП закрила дисциплінарну справу стосовно Віталія Г.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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