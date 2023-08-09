Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

Несколько нетипичную дисциплинарную жалобу на действия прокурора на днях рассмотрела Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП).

Как отмечено в дисциплинарном деле и. о. руководителя Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Виталия Г., основанием для открытия дисциплинарного производства в отношении прокурора стала жалоба на его неэтичное поведение при поддержке государственного обвинения.

Виталий Г. поддерживал публичное обвинение в уголовном производстве в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией) Уголовного кодекса. Дело уже долгое время рассматривается Сиховским районным судом Львова.

В ходе судебного процесса обвиняемые трижды заявляли отводы прокурору Виталию Г., которые суд не удовлетворил.

Однако очередное ходатайство об отводе прокурора, заявленное 23 февраля 2023 года, судом было уже удовлетворено.

Основанием для удовлетворения ходатайства стали некорректные высказывания прокурора в адрес одного из обвиняемых.

Суд отметил, что Виталий Г. неоднократно «позволял себе недопустимые с моральной и нравственной точки зрения высказывания в сторону обвиняемых», чем «провоцировал их на ответное агрессивное поведение», в связи с чем, суд несколько раз объявлял прокурору предупреждения.

В судебном заседании 23 февраля 2023 года Виталий Г., как отметил суд, в очередной раз некорректно высказался в адрес одного из обвиняемых, на что суд был вынужден отреагировать.

Как показало изучение КДКП аудио записи указанного судебного заседания, во время объявления прокурором Виталием Г. письменных доказательств, в частности, протокола следственного эксперимента с участием потерпевшего, между прокурором и обвиняемыми возник спор.

Обвиняемые перебивали прокурора, заявляли о фальсификации доказательств обвинения, на что прокурор ответил: «я же кандидатскую не решал».

Тогда один из обвиняемых заявил в адрес Виталия Г., что «этот мальчик появился в суде уже на стадии исследования доказательств и не знаком с материалами производства», после чего заявил об отводе прокурора.

Впрочем, КДКП изучило и аудио записи ряда других судебных заседаний, в ходе которых были четко зафиксированы «агрессивные высказывания» обвиняемых уже в адрес прокурора.

При этом КДКП при прослушивании звукозаписей судебных заседаний не выявило нарушений прокурором Виталием Г. презумпции невиновности или его предвзятости «путем осуществления недопустимых с моральной и нравственной точки зрения высказываний в сторону обвиняемых».

В свою защиту Виталий Г. также сообщил, что на самом деле он поддерживал публичное обвинение в деле по ст. 255 УК с 2017 года и принял участие в 83 судебных заседаниях. При этом, как обвиняемые, так и их защитники, неоднократно допускали в его адрес некорректные высказывания, в частности, называли его «мальчиком» и «прокурорчиком».

Хотя суд в таких случаях и объявлял обвиняемым и их представителям предупреждения, однако особенно это не помогло, поскольку обвиняемые начали заявлять безосновательные отводы прокурора.

С определением Сиховского райсуда Львова об удовлетворении отвода прокурора, Виталий Г. не согласился, отметил, что считает его ошибочным и ничем не обоснованным. Он отметил, что обвиняемые неоднократно пытались его провоцировать, в то же время с его стороны пренебрежительного отношения к обвиняемым зафиксировано не было.

Изучив позиции сторон, КДКП определила, что в дисциплинарном производстве относительно Виталия Г. не были установлены конкретные факты, безоговорочно свидетельствующие о совершении прокурором дисциплинарного проступка.

В свою очередь, Сиховский райсуд Львова не предоставил обоснованное подтверждение якобы неоднократных недопустимых с моральной и нравственной точки зрения высказываний Виталия Г. в адрес обвиняемых.

Таким образом, КДКП закрыла дисциплинарное дело Виталия Г.

Автор: Вячеслав Хрипун

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