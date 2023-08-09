В УК внесут изменения об освобождении по решению суда от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших его из-за вооруженной агрессии и временной оккупации

Как предлагает Минюст, в отбытый срок наказания суд будет зачислять срок со дня, когда исполнение наказания было невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации.

Кабмин в лице Министерства юстиции зарегистрировал 7 августа в Верховной Раде законопроект 9579 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по обеспечению уголовных производств, осуществление которых невозможно в результате вооруженной агрессии рф против Украины, временной оккупации Украины.

В частности, проектом Закона предлагается положения раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Уголовного кодекса Украины дополнить новым пунктом 23, согласно которому осужденные лица, не отбывшие в установленном законом порядке назначенное приговором суда наказание в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины , по решению суда освобождаются от дальнейшего отбывания этого наказания, кроме лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы или за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, предусмотренных статьями 109-114-2, пыток, предусмотренных ч. 3 статьи 127, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных статьями 437–439 и ч. 1 статьи 442 настоящего Кодекса, если со дня вступления в законную силу такого обвинительного приговора истекли сроки, определенные статьей 80, ч. 3 статьи 106 настоящего Кодекса.

Обвинительные приговоры, сроки давности исполнения которых не истекли, а также в отношении лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы или за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, предусмотренных статьями 109-114-2, пытки, предусмотренные частью третьей статьи 127, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных статьями 437–439 и частью первой статьи 442 настоящего Кодекса, пересматриваются судом в части определения срока наказания.

Как предлагает Минюст, к отбытому сроку наказания суд будет относить срок, отбытый в установленном законом порядке и срок со дня, когда исполнение в установленном законом порядке невозможно в результате вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины, до дня возвращения лица на территорию, подконтрольную Правительству Украины.

В отбытый срок наказания не засчитывается срок, во время которого лицо уклонялось от отбывания наказания.

Положения этого пункта не применяются при передаче лиц для отбывания наказания в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом или международным договором Украины.

Напомним, что речь идет о следующих сроках. Согласно ст. 80 УК лицо освобождается от отбывания наказания, если со дня вступления в силу обвинительного приговора он не был исполнен в следующие сроки:

1) два года – в случае приговора к наказанию менее строгого, чем ограничение свободы;

2) три года – в случае приговора к наказанию в виде ограничения свободы;

3) пять лет – в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы за нетяжкое преступление, а также при осуждении к лишению свободы на срок не более пяти лет за тяжкое преступление;

4) десять лет - в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы сроком более пяти лет за тяжкое преступление, а также при осуждении к лишению свободы сроком не более десяти лет за особо тяжкое преступление;

5) пятнадцать лет - в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы сроком более десяти лет за особо тяжкое преступление.

В отношении лиц, совершивших уголовное правонарушение в возрасте до 18 лет, устанавливаются следующие сроки исполнения обвинительного приговора:

1) два года – в случае приговора к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также при осуждении к наказанию за уголовный проступок;

2) пять лет - в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы за нетяжкое преступление, а также при осуждении к наказанию в виде лишения свободы сроком не более пяти лет за тяжкое преступление;

3) семь лет - в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы сроком более пяти лет за тяжкое преступление;

4) десять лет – в случае приговора к наказанию в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление.

Автор: Наталья Мамченко

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