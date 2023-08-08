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АП ВАКС уменьшила размер залога подозреваемому по делу Князева адвокату Горецкому

20:09, 8 августа 2023
Теперь Олег Горецкий должен внести залог в 60 млн грн.
АП ВАКС уменьшила размер залога подозреваемому по делу Князева адвокату Горецкому
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8 августа коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в составе судей Александра Семенникова, Инны Калугиной и Дмитрия Михайленко несколько часов рассматривала жалобу адвокатов подозреваемого по делу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева адвоката Олега Горецкого.

В конце концов, коллегия судей решила удовлетворить апелляционную жалобу защитников Горецкого частично и уменьшить размер залога с 80 млн грн до 60 млн грн.

Определение принято с особым мнением судьи Александра Семенникова.

Во время заседания Александр Семенников отметил, что это первый случай, когда подозреваемый есть во время судебного заседания. На это адвокаты Олега Горецкого отметили, что ввиду его состояния здоровья ему необходимо питаться.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд продлил на 60 дней срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, удовлетворив ходатайство детектива НАБУ, поддержанное прокурорами САП с возможностью внесения залога в 75 миллионов гривен.

5 июля следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил на 5 месяцев, то есть до 16 октября 2023 года срок досудебного расследования в деле по обвинению бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого.

Автор: Наталья Мамченко

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