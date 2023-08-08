АП ВАКС зменшила розмір застави підозрюваному у справі Князєва адвокату Горецькому

Тепер Олег Горецький має внести заставу 60 млн грн.

8 серпня колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі суддів Олександра Семенникова, Інни Калугіної та Дмитра Михайленка кілька годин розглядала скаргу адвокатів підозрюваного у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва адвоката Олега Горецького.

Врешті колегія суддів вирішила задовольнити апеляційну скаргу захисників Горецького частково і зменшити розмір застави з 80 млн грн до 60 млн грн.

Ухвала прийнята з окремою думкою судді Олександра Семенникова.

Під час засідання Олександр Семенников зазначив, що це перший випадок, коли підозрюваний їсть під час судового засідання. На це адвокати Олега Горецького зазначили, що зважаючи на його стан здоров'я, йому необхідно харчуватися.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, задовольнивши клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП з можливістю внесення застави у 75 мільйонів гривень.

5 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького.

Автор: Наталя Мамченко

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