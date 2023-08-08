Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
АП ВАКС зменшила розмір застави підозрюваному у справі Князєва адвокату Горецькому

Тепер Олег Горецький має внести заставу 60 млн грн.

Вища рада правосуддя відсторонила Олексія Сальнікова від виконання обов’язків голови ДСА

Також, щодо голови ДСА розпочате дисциплінарне провадження.

Єврокомісія почала підготовку звіту, де зробить висновок, чи треба починати переговори про вступ України до ЄС

Звіт Єврокомісії буде готовий у другій половині жовтня.

Судді просять реалізувати своє право на вільне волевиявлення шляхом проведення зборів суддів для обрання голови суду

Що прямо зараз відбувається у Комінтернівському районному суді Одеської області.

«Увірвався терпець»: Давид Арахамія заявив, що депутата Торохтія виключать з фракції та будуть просити скласти мандат

Спочатку Давид Арахамія доводив, що ситуація з виїздом за кордон депутата зі «Слуги народу» Богдана Торохтія не така критична, як з Арістовим.

  1. Публікації
  2. / В Україні

АП ВАКС зменшила розмір застави підозрюваному у справі Князєва адвокату Горецькому

20:09, 8 серпня 2023
Тепер Олег Горецький має внести заставу 60 млн грн.
АП ВАКС зменшила розмір застави підозрюваному у справі Князєва адвокату Горецькому
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

8 серпня колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі суддів Олександра Семенникова, Інни Калугіної та Дмитра Михайленка кілька годин розглядала скаргу адвокатів підозрюваного у справі екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва адвоката Олега Горецького.

Врешті колегія суддів вирішила задовольнити апеляційну скаргу захисників Горецького частково і зменшити розмір застави з 80 млн грн до 60 млн грн.

Ухвала прийнята з окремою думкою судді Олександра Семенникова.

Під час засідання Олександр Семенников зазначив, що це перший випадок, коли підозрюваний їсть під час судового засідання. На це адвокати Олега Горецького зазначили, що зважаючи на його стан здоров'я, йому необхідно харчуватися.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, задовольнивши клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП з можливістю внесення застави у 75 мільйонів гривень.

5 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького. 

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео