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Антикорсуд скасував виправдувальний вирок екснардепу Колєснікову та направив справу на новий розгляд

20:00, 8 серпня 2023
Колишній нардеп незаконно отримав 758 тисяч грн компенсації за оренду номеру в готелі, адже мав у власності дві квартири в столиці.
Антикорсуд скасував виправдувальний вирок екснардепу Колєснікову та направив справу на новий розгляд
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдувальний вирок щодо колишнього народного депутата від «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова, який отримав компенсацію за орендоване житло. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

За версією САП, Колєсніков незаконно отримав 758 тисяч грн компенсації за оренду номеру в готелі «Київ», адже мав у власності дві квартири в столиці.

«За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту, виправдувальний вирок скасувала та призначила новий розгляд кримінального провадження у Вищому антикорупційному суді», — йдеться у повідомленні.

Дії колишнього нардепа кваліфікували за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки»). Ця стаття передбачає максимальне покарання 6 років в’язниці. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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