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Голова НАЗК Новіков написав листа Денису Шмигалю з обуренням, що Кабмін реєструє законопроекти без дозволу НАЗК, документ

08:05, 9 серпня 2023
Єдиний орган з формування антикорупційної політики – це НАЗК: Голова НАЗК Олександр Новіков висловив Денису Шмигалю своє обурення, що Кабмін не запросив його на засідання Уряду, а Мінюст взагалі «привласнив» функції Агентства.
Голова НАЗК Новіков написав листа Денису Шмигалю з обуренням, що Кабмін реєструє законопроекти без дозволу НАЗК, документ
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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков вимагає від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб всі проекти, які торкаються антикорупційної сфери, йшли з Кабміну до Верховної Ради після схвалення НАЗК.

Відповідний лист Новіков нещодавно відправив Денису Шмигалю.

Зокрема, обурення у Новікова викликало те, що він, як Голова НАЗК, не був повідомлений про розгляд законопроектів авторства Мінюсту на засіданні Уряду.

«Єдиним органом виконавчої влади, на який покладено функцію забезпечення формування державної антикорупційної політики як невід’ємної складової загальнодержавної політики є НАЗК.

З метою забезпечення ефективного руху до ЄС та отримання членства в ОЕСР звертаємо увагу на необхідність використання саме Національного агентства для вирішення питань формування державної антикорупційної політики та недопущення привласнення таких функцій іншими центральними органами виконавчої влади, зокрема Міністерством юстиції України», - підкреслює Олександр Новіков у листі очільнику Уряду.

Що сталося

Як виявилося, 7 серпня 2023 року Кабінет Міністрів схвалив два проекти законів «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та  «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Ці законопроекти були  внесені на розгляд Верховної Ради України (№9586 та №9587).

Розробником цих законопроектів є Міністерство юстиції.

Як вважає НАЗК, «незважаючи на те, що це не є його компетенцією».

«Єдиним органом центральної виконавчої влади, на який покладено функцію забезпечення формування державної антикорупційної політики є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Фактично Міністерство юстиції привласнило функції Національного агентства щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної антикорупційної політики», - вважають в Агентстві.

«Вказані законопроекти ухвалені Урядом без отримання погодження Національного агентства та його позиції щодо необхідності проведення антикорупційної експертизи таких проектів, що є порушенням вимог Регламенту КМУ.

Крім того, Голова НАЗК не був повідомлений про розгляд вказаних проектів на засіданні Уряду, хоча відповідно до закону може брати участь у засіданнях Уряду з правом дорадчого голосу.

Національне   агентство   направило  відповідне   звернення   до   Уряду   щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому», - попередили у НАЗК.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови НАЗК Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Новіков незаконно звільнив його з посади. «Суть порушення, на думку суб'єкта призначення, полягає в тому, що на мою пропозицію було знято з розгляду урядового комітету один із трьох законопроектів, розроблених НАЗК і включених до проекту порядку денного цього засідання урядового комітету. Моя пропозиція, підтримана урядовим комітетом, завадила ймовірному відхиленню законопроекту урядовим комітетом у зв'язку з застереженнями, висловленими Секретаріатом Кабінету Міністрів у його висновку», - розповів тоді Андрій Вишневський.

Також нагадаємо, що посли G7 обговорили з Денисом Шмигалем обрання нового глави НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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