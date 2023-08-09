Глава НАПК Новиков написал письмо Денису Шмыгалю с возмущением, что Кабмин регистрирует законопроекты без разрешения НАПК, документ

Единственный орган по формированию антикоррупционной политики – это НАПК: Глава НАПК Александр Новиков выразил Денису Шмыгалю свое возмущение, что Кабмин не пригласил его на заседание Кабмина, а Минюст вообще «присвоил» функции Агентства.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков требует от премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы все проекты, затрагивающие антикоррупционную сферу, шли из Кабмина в Верховную Раду после одобрения НАПК.

Соответствующее письмо Новиков недавно отправил Денису Шмыгалю.

В частности, возмущение у Новикова вызвало то, что он, как Председатель НАПК, не был поставлен в известность о рассмотрении законопроектов авторства Минюста на заседании Правительства.

«Единственным органом исполнительной власти, на который возложена функция обеспечения формирования государственной антикоррупционной политики как неотъемлемой составляющей общегосударственной политики, является НАПК.

С целью обеспечения эффективного движения в ЕС и получения членства в ОЭСР обращаем внимание на необходимость использования именно Национального агентства для решения вопросов формирования государственной антикоррупционной политики и недопущения присвоения таких функций другими центральными органами исполнительной власти, в частности, Министерством юстиции Украины», - подчеркивает Александр Новиков в письме главе Правительства.

Что случилось

Как оказалось, 7 августа 2023 года Кабинет Министров одобрил два проекта законов «О внесении изменений в статью 59 Закона Украины «О предотвращении коррупции» об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» и «О внесении изменений в Кодекса Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления». Эти законопроекты были внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины (№9586 и №9587).

Разработчиком этих законопроектов является Министерство юстиции.

Как считает НАПК, «несмотря на то, что это не его компетенция».

«Единственным органом центральной исполнительной власти, на который возложена функция обеспечения формирования государственной антикоррупционной политики является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Фактически Министерство юстиции присвоило функции Национального агентства по разработке проектов нормативно-правовых актов по вопросам формирования и реализации государственной антикоррупционной политики», - считают в Агентстве.

«Указанные законопроекты приняты Правительством без получения согласования Национального агентства и его позиции относительно необходимости проведения антикоррупционной экспертизы таких проектов, что является нарушением требований Регламента КМУ.

Кроме того, Председатель НАПК не был уведомлен о рассмотрении указанных проектов на заседании правительства, хотя в соответствии с законом может участвовать в заседаниях правительства с правом совещательного голоса.

... Национальное агентство направило соответствующее обращение к правительству о недопущении таких ситуаций в будущем», - предупредили в НАПК.

Напомним, не так давно зампредседателя НАПК Андрей Вишневский заявил, что председатель НАПК Новиков незаконно уволил его с должности. «Суть нарушения, по мнению субъекта назначения, заключается в том, что по моему предложению, был снят с рассмотрения правительственного комитета один из трех законопроектов, разработанных НАПК и включенных в проект повестки дня этого заседания правительственного комитета. Мое предложение, поддержанное правительственным комитетом, помешало очень вероятному отклонению законопроекта правительственным комитетом в связи с оговорками, высказанными Секретариатом Кабинета Министров в его заключении», - рассказал тогда Андрей Вишневский.

Также напомним, что послы G7 обсудили с Денисом Шмыгалем избрание нового главы НАПК.

Автор: Наталья Мамченко

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