Зампредседателя НАПК Андрей Вишневский заявил, что председатель НАПК Новиков незаконно уволил его с должности

Считаю принятое решение безосновательным, незаконным и несправедливым, - заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский о приказе об увольнении «в связи с одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей».

Источник фото: nazk.gov.ua

Заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Андрей Вишневский заявил, что глава НАПК Александр Новиков незаконно и несправедливо уволил его с должности. Напомним, согласно закону глава Национального агентства может иметь трех заместителей, которых он назначает на должность и увольняет с должности.

«Мне очень досадно, что я вынужденно пишу это сообщение. Даже стыдно, потому что, когда идет жестокая война, не время для таких событий и тем более публичных разговоров вокруг них. Стыдно также, потому что эти события свидетельствуют о слабости антикоррупционных институций, в которые инвестированы значительные ресурсы украинскими и западными специалистами и налогоплательщиками, и общественный запрос на эффективную работу которых огромен.

Сегодня мой последний день после года работы в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК), поскольку утром мне вручили приказ об увольнении с должности заместителя председателя НАПК на основании п.1 ч. 1 ст. 41 КЗоТ в связи с одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей.

Суть этого нарушения, по мнению субъекта назначения, заключается в том, что в прошлый понедельник, 17 июля, по моему предложению, был снят с рассмотрения правительственного комитета один из трех законопроектов, разработанных НАПК и включенных в проект повестки дня этого заседания правительственного комитета. Мое предложение, поддержанное правительственным комитетом, помешало очень вероятному отклонению законопроекта правительственным комитетом в связи с оговорками, высказанными Секретариатом Кабинета Министров в его заключении.

Это же предложение по снятию законопроекта с рассмотрения было одобрительно воспринято председателем НАПК во время совещания с участием менеджмента НАПК в тот же день. Об отсутствии возражений относительно моего предложения и последствий его рассмотрения свидетельствует и письменная резолюция главы НАПК к выписке из протокола заседания правительственного комитета по данному вопросу.

Увольнение не стало для меня неожиданностью, поскольку о таком намерении председателем НАПК был объявлено коллективу еще в пятницу, и с тех пор была заблокирована моя учетная запись на рабочем компьютере, доступ к системе электронного документооборота, рабочей электронной почте и отключен от рабочих средств коммуникации. Несмотря на умышленно созданные препятствия, все дни пока искали повод для моего увольнения, начиная с понедельника 24 июля, я находился и в данный момент все еще нахожусь на рабочем месте и, как могу, продолжаю выполнять должностные обязанности до 18.00 сегодня.

Не считаю достойным и уместным комментировать детали этого случая, поскольку это могло бы повредить репутации НАПК и всей системы антикоррупционных институций.

Несмотря на работу в невыносимых условиях в последнее время, я сознательно никоим образом публично не освещал эту ситуацию и не выносил проблемы в целом, чтобы не навредить НАПК и антикоррупционной системе.

Вместе с тем считаю принятое решение безосновательным, незаконным и несправедливым. И, конечно, я буду восстанавливать справедливость в правовых средствах законным способом.

Ни о чем не жалею. Напротив: еще раз имел уникальную возможность многое сделать для общественного блага, не изменив собственным принципам.

Самая главная ценность, которую я приобрел для себя за год работы в НАПК – это люди, которых я здесь встретил, их отношения и отношения с ними. К сожалению, чтобы не подвергать никого опасности, я пока не могу поблагодарить лично всех, кого я хотел бы поблагодарить за работу в течение года и за высказанную мне поддержку в связи с описанной ситуацией в последние дни. Но я благодарю каждого и каждого от всего сердца.

Чуть позже отчитаюсь общественности о результатах моей работы за год в должности заместителя председателя НАПК», - пояснил Андрей Вишневский.

В свою очередь, НАПК сообщило по этому поводу следующее.

«Андрей Вишневский уволен на основании пункта 1 части 1 статьи 41 Кодекса законов о труде (Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя с отдельными категориями работников при определенных условиях). А именно Андрей единолично инициировал снятие с рассмотрения разработанного НАПК и внесенного на рассмотрение Кабинета Министров Украины законопроекта, который непосредственно влияет на стабильность и эффективность работы Национального агентства.

НАПК отдает должное усилиям Андрея ради развития антикоррупционной политики Украины и благодарит за сотрудничество. Однако Национальное агентство отмечает, что определенные единоличные решения в должности такого уровня могут поставить под угрозу эффективную работу институции и недопустимы во время военного положения».

Пока до утверждения кандидатуры нового профильного заместителя соответствующие направления работы координирует непосредственно Председатель НАПК.

Автор: Наталья Мамченко

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