ВККС утвердила персонализированные результаты 368 кандидатов на должности судей – проходной балл 157,5

В дальнейшем будет определен рейтинг кандидатов на вакантные должности судей.

Высшая квалификационная комиссия судей 26 июля 2023 года утвердила декодированные результаты анонимных письменных практических задач, назначенных решением Комиссии еще 24 июня 2019 года.

Напомним, что в августе 2019 года 368 кандидатов на должности судей местных судов из числа адвокатов, прокуроров, ученых (из числа участников отбора 2017 года) в разные дни выполнили практические задания по судебной специализации.

Практическую задачу по общей специализации выполнили 365 кандидатов на должности судей, практическую задачу по административной специализации выполнили 342 кандидата, а практическую задачу по хозяйственной специализации выполнил 321 кандидат.

Как сообщил докладчик – член ВККС Руслан Мельник, максимально возможный балл за первый этап экзамена (тестирование на знание норм права) составляет 90 баллов, а за второй этап (практическая задача на умение написать текст судебного решения) – 120 баллов. То есть, максимально кандидат на должность судьи, независимо от специализации, мог получить за экзамен 210 баллов.

Для успешной сдачи квалификационного экзамена участникам отбора необходимо было набрать не менее 75% от максимально возможного количества баллов, то есть минимально допустимый (проходной) балл в итоге составил 157,5 балла.

Следовательно, только кандидаты, которые смогли преодолеть этот барьер, смогут претендовать на должности судей.

Далее кандидаты будут включены в рейтинговые списки согласно выбранной специализации, после чего состоится конкурс на вакантные должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов.

Декодированные результаты выполнения практических заданий ВККС обнародует уже скоро.

Также, напомним, что Комиссия установила, что при выполнении практических задач по разной судебной специализации имели место нарушения порядка сдачи квалификационного экзамена (использование неразрешенных материалов), в результате чего в отношении 9 кандидатов были составлены соответствующие протоколы. В итоге, решением Комиссии указанные кандидаты были признаны такими, что не сдали квалификационный экзамен.

Автор Вячеслав Хрипун

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