В Киеве будут судить гражданина Узбекистана, который сбил малолетнего велосипедиста

Будут судить водителя легковушки, который сбил ребенка на велосипеде вблизи пешеходного перехода.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего гражданина Узбекистана за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям малолетнего потерпевшего, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

ДТП произошло 11 июня 2023 года на столичной улице Освободителей. Водитель автомобиля Део Нексия двигался со значительным превышением скорости в крайней правой полосе проезжей части, которая предназначена для движения общественного транспорта. У регулируемого пешеходного перехода водитель проигнорировал красный сигнал светофора, в результате совершил наезд на малолетнего парня, который переезжал проезжую часть дороги на велосипеде в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода.

В результате наезда мальчик получил многочисленные телесные повреждения. Ребенок до сих пор находится в больнице.

Водитель избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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