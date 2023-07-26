Верховный Суд постановил, что военнослужащий заслуживает лишения свободы без возможности освобождения с испытанием, чтобы другие военнослужащие не подумали, что они могут игнорировать приказы командиров

Верховный Суд занял государственную позицию и решил, что раскаяние в данном случае не позволяет освободить военнослужащего от наказания с испытанием, и он заслуживает 5 лет лишения свободы, так как в противном случае военнослужащие будут считать, что могут не выполнять приказы командиров.

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты КУС решил, что военнослужащий, не прибывший по приказу начальника вовремя в пункт временной дислокации батальона, заслуживает 5 лет реального лишения свободы, и признание им виновности в данном случае не играет никакой роли для того, чтобы его могли освободить с испытанием. Соответствующее постановление Верховный Суд принял 11 июля 2023 г. по делу №726/78/23.

При этом защитники военнослужащего подчеркивали в жалобе в Верховный Суд, что осужденный признал свою виновность как во время досудебного расследования, так и в судах предыдущих инстанций. Кроме того, апелляционный суд, по мнению защитников, не учел, что мужчина отказался от исполнения приказа из-за стечения тяжелых семейных обстоятельств (отец, проходящий службу в рядах ВСУ, получил контузию, а также травму позвоночника и ноги, дома осталась иметь с четырьмя несовершеннолетними детьми ).

Однако судьи Верховного Суда в этом случае заняли государственную позицию и отметили, что наказание должно быть реальным, потому что освобождение от отбывания наказания с испытанием одного военнослужащего за неисполнение им приказа в условиях военного положения создаст у других уверенность в безнаказанности за отказ от исполнения приказов командиров.

История дела

Суды признали мужчину виновным в том, что он, будучи военнослужащим по контракту, занимая должность наводчика пулеметного отделения в устной форме открыто отказался выполнить приказ начальника штаба первого заместителя командира и до 23:00 20 ноября 2022 не прибыл в пункт временной дислокации, а остался в пункте постоянной дислокации.

Приговором Садгирского райсуда Черновцов от 18 января 2023 мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Вместе с тем, на основании ст. 75 УК он был освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком 2 года и на него возложены обязанности, предусмотренные пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 76 УК.

Однако приговором Черновицкого апелляционного суда приговор местного суда по освобождению от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 УК отменен. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, срок которого решено исчислять с 17 марта 2023 года.

Защитники осужденного подали жалобу в Верховный Суд, отметив несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и лицу осужденного из-за строгости и просили изменить приговор апелляционного суда и применить к осужденному положению ст. 75 УК об освобождении от отбывания наказания с испытанием.

В частности, осужденный признал свою виновность в инкриминируемом ему деянии как в ходе досудебного расследования, так и в судах предыдущих инстанций.

Кроме того, апелляционный суд, по мнению защитников, не учел, что мужчина отказался от исполнения приказа из-за стечения тяжелых семейных обстоятельств (отец, проходящий службу в рядах ВСУ, получил контузию, а также травму позвоночника и ноги, дома осталась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми ). Также сторона защиты указывает о безосновательных выводах апелляционного суда по поводу отсутствия у мужчины искреннего раскаяния.

Что решил Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, выводы судов обеих инстанций по виновности мужчины основываются, в том числе на показаниях осужденного, признавшего вину в совершении инкриминируемого наказанного деяния. В поданных кассационных жалобах сторона защиты отрицает уголовно-правовой квалификации и доказанности виновности в совершенном преступлении.

Что касается доводов, изложенных в кассационных жалобах защитников, относительно неправильного применения закона, что повлекло за собой несоответствие назначенного наказания тяжести уголовного правонарушения и лицу осужденного из-за строгости, то, как считают судьи Верховного Суда, они необоснованны.

«Чтобы другим неповадно было»

Судьи Верховного Суда считают, что суд апелляционной инстанции правильно подчеркнул, что освобождение от отбывания наказания с испытанием военнослужащего за неисполнение им приказа в условиях военного положения, а именно приказа на выбытие в район боевых действий для защиты Родины от вооруженной агрессии врага, не только не будет способствовать предотвращение совершения новых уголовных правонарушений другими лицами, а наоборот создаст у таких лиц уверенность в безнаказанности за отказ от выполнения приказов командиров, а также отказ от защиты Родины.

Указанное свидетельствует о повышенной общественной опасности преступления, поскольку может привести к подрыву военной дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства, что в условиях военного положения является недопустимым.

Установленные же судом первой инстанции характеризующие данные о личности осужденного, как считает ВС, недостаточны для применения к обвиняемому положению статьи 75 УК.

При утверждении в кассационных жалобах защитников, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии такого смягчающего наказания осужденного обстоятельства, как его искреннее раскаяние в совершенном преступлении.

«Верховный Суд в своих постановлениях неоднократно высказывал позицию, что раскаяние предусматривает, кроме признания лицом факта совершения преступления, еще и действительно, откровенное, а не мнимое признание своей вины в совершенном преступлении. Также это обстоятельство может быть признано смягчающим наказание лишь в том случае, когда искреннее раскаяние было действенным и включало в себя активные действия.

Апелляционный суд правильно согласился с утверждениями стороны обвинения о том, что как в материалах уголовного производства, так и в приговоре местного суда отсутствуют данные для подтверждения того, что мужчина пытался исправить последствия совершенного, какие конкретные действия для этого он предпринимал, а потому признание им свое виновности под давлением неопровержимых доказательств является формальным и сделанным во избежание справедливого наказания», - заявил Верховный Суд в своем постановлении.

Следовательно, по мнению судей Верховного Суда, назначенное наказание мужчине в 5 лет лишения свободы, «достаточно и необходимо для исправления и предупреждения совершения им и/или другими лицами новых аналогичных преступлений, а применение в этом случае института освобождения от отбывания наказания с испытанием не соответствовать принципам законности и справедливости наказания и не будет достаточным и необходимым для исправления осужденного».

Автор: Наталья Мамченко

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