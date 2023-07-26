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ВСП объявил конкурс на занятие должности главы Службы судебной охраны

16:39, 26 июля 2023
Обнародованы условия проведения конкурса на должность председателя Службы судебной охраны.
ВСП объявил конкурс на занятие должности главы Службы судебной охраны
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 Высший совет правосудия сообщил, что руководствуясь статьями 161, 163 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», статьями 3, 30, 34 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», принял решение об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Службы судебной охраны. Об этом говорится на официальном сайте ВРП.

«С условиями проведения конкурса на должность Председателя Службы судебной охраны можно ознакомиться по ссылке.

Место, дата и время начала проведения конкурса: Государственная судебная администрация Украины (г. Киев, ул. Липская, 18/5), 25 августа 2023, 11 час 00 минут.

Дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса можно получить в в. и. о. начальника управления по работе с персоналом и пенсионного обеспечения центрального органа управления Службы судебной охраны, полковника Службы судебной охраны Малания Андрея Григорьевича ((063) 652-01-38, [email protected])», - говорится в сообщении.

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