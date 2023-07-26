Беларусь и рф не получили от МОК приглашения на Олимпиаду-2024

203 страны получили приглашение от Международного олимпийского комитета на участие в Олимпийских играх 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте МОК.
Не получили приглашения только три страны – Гватемала (отстранена МОКом), а также рф и Беларусь. Все остальные – 203 страны – приглашены на Игры-2024 в Париж.
Отсутствие приглашения означает, что эти страны не будут представлены на соревнованиях под флагом. В то же время это не означает, что спортсмены из россии или Беларуси точно не будут соперничать на Играх.
В заявлении МОК добавляют, что решение об их участии отдельных спортсменов из россии и Беларуси будет "принято в правильное время".
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