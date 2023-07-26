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ВККС затвердила персоналізовані результати 368 кандидатів на посади суддів – прохідний бал 157,5

У подальшому буде визначено рейтинг кандидатів на вакантні посади суддів

Верховний Суд постановив, що військовослужбовець заслуговує на позбавлення волі без можливості звільнення з випробуванням, щоб інші військовослужбовці не подумали, що вони можуть ігнорувати накази командирів

Верховний Суд зайняв державницьку позицію і вирішив, що каяття у даному випадку не дозволяє звільнити військовослужбовця від покарання з випробуванням, і він заслуговує на 5 років позбавлення волі, бо в іншому випадку військовослужбовці будуть вважати, що можуть не виконувати накази командирів.

Члени ВККС будуть дотримуватися гендерної рівності, а суддів планують призначати за стандартами меритократії

Уряд Великобританії «взяв шефство» над Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

За якими правилами відбудеться новий конкурс до Конституційного Суду, - відома фінальна версія закону

Верховна Рада готується ухвалити закон про новий порядок відбору кандидатів на крісло судді Конституційного Суду з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Суддя КСУ зможе подати заяву про відставку лише за наявності стажу у КСУ не менше 7 років

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким суддя Конституційного Суду зможе подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді КСУ щонайменше сім років.

  1. У світі

Білорусь та рф не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду-2024

16:30, 26 липня 2023
МОК також заявив, що пізніше розгляне можливість участі у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.
Білорусь та рф не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду-2024
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203 країни отримали запрошення від Міжнародного Олімпійського Комітету на участь в Олімпійських іграх 2024 року. Про це сказано на офіційному сайті МОК.

Не отримали запрошення лише три країни – Гватемала (відсторонена МОКом), а також росія та Білорусь. Усі інші – 203 країни – запрошені на Ігри-2024 у Париж.

Відсутність запрошення означає, що ці країни не будуть представлені на змаганнях під своїм прапором. Водночас, це не означає, що спортсмени з росії чи Білорусі точно не будуть змагатися на Іграх.

У заяві МОК додають, що рішення щодо їх участі окремих спортсменів з рф та Білорусі буде «ухвалене в правильний час».

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