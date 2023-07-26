Білорусь та рф не отримали від МОК запрошення на Олімпіаду-2024

МОК також заявив, що пізніше розгляне можливість участі у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

203 країни отримали запрошення від Міжнародного Олімпійського Комітету на участь в Олімпійських іграх 2024 року. Про це сказано на офіційному сайті МОК.

Не отримали запрошення лише три країни – Гватемала (відсторонена МОКом), а також росія та Білорусь. Усі інші – 203 країни – запрошені на Ігри-2024 у Париж.

Відсутність запрошення означає, що ці країни не будуть представлені на змаганнях під своїм прапором. Водночас, це не означає, що спортсмени з росії чи Білорусі точно не будуть змагатися на Іграх.

У заяві МОК додають, що рішення щодо їх участі окремих спортсменів з рф та Білорусі буде «ухвалене в правильний час».

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