Укрпошта ввела в обіг марку, присвячену роботі СБУ

Марка, присвячена роботі СБУ, – це фінальний випуск серії «Слава Силам оборони і безпеки України!».

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України та Укрпошта презентували марку, присвячену роботі спецслужби, яка є фінальним випуском героїчної серії «Слава Силам оборони і безпеки України!», – повідомляє пресслужба СБУ.

Церемонія спецпогашення в Києві була виконана Головою СБУ Василем Малюком та генеральним директором Укрпошти Ігорем Смілянським на території Національного музею історії України у Другій світовій війні

Як зазначив Голова СБУ, стікери з маркою відправлять спецпризначенцям СБУ, які зараз працюють на передовій.

«Наші бійці зможуть маркувати ними боєприпаси, якими нищать ворога. І передавати окупантам своєрідний «привіт» від всіх українців. Запевняю: СБУ добре гасить не тільки марки, але й московитів!» – сказав Василь Малюк.

Поштові набори «Служба безпеки України» доступні у відділеннях Укрпошти по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon.

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