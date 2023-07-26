Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зампредседателя НАПК Андрей Вишневский заявил, что председатель НАПК Новиков незаконно уволил его с должности

Считаю принятое решение безосновательным, незаконным и несправедливым, - заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский о приказе об увольнении «в связи с одноразовым грубым нарушением трудовых обязанностей».

ВККС утвердила персонализированные результаты 368 кандидатов на должности судей – проходной балл 157,5

В дальнейшем будет определен рейтинг кандидатов на вакантные должности судей.

Верховный Суд постановил, что военнослужащий заслуживает лишения свободы без возможности освобождения с испытанием, чтобы другие военнослужащие не подумали, что они могут игнорировать приказы командиров

Верховный Суд занял государственную позицию и решил, что раскаяние в данном случае не позволяет освободить военнослужащего от наказания с испытанием, и он заслуживает 5 лет лишения свободы, так как в противном случае военнослужащие будут считать, что могут не выполнять приказы командиров.

Члены ВККС будут соблюдать гендерное равенство, а судей планируют назначать по стандартам меритократии

Правительство Великобритании «взяло шефство» над Высшей квалификационной комиссией судей.

По каким правилам состоится новый конкурс в Конституционный Суд, – известна финальная версия закона

Верховная Рада готовится принять закон о новом порядке отбора кандидатов на кресло судьи Конституционного Суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

  1. В Украине

Укрпочта ввела в обращение марку, посвященную работе СБУ

17:08, 26 июля 2023
Марка, посвященная работе СБУ, – это финальный выпуск серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!».
Укрпочта ввела в обращение марку, посвященную работе СБУ
Источник фото: СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Служба безопасности Украины и Укрпочта презентовали марку, посвященную работе спецслужбы, которая является финальным выпуском героической серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!», – сообщает пресс-служба СБУ.

Церемония спецпогашения в Киеве была выполнена Председателем СБУ Василием Малюком и генеральным директором Укрпочты Игорем Смелянским на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

Как отметил Председатель СБУ, стикеры с маркой отправят спецназовцам СБУ, которые сейчас работают на передовой.

«Наши бойцы смогут маркировать ими боеприпасы, которыми уничтожают врага. И передавать оккупантам своеобразный «привет» от всех украинцев. Уверяю: СБУ хорошо гасит не только марки, но и московитов!» – сказал Василий Малюк.

Почтовые наборы «Служба безопасности Украины» доступны в отделениях Укрпочты по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Хопта
    Сергій Хопта
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області