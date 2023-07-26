Укрпочта ввела в обращение марку, посвященную работе СБУ

Марка, посвященная работе СБУ, – это финальный выпуск серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!».

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Укрпочта презентовали марку, посвященную работе спецслужбы, которая является финальным выпуском героической серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!», – сообщает пресс-служба СБУ.

Церемония спецпогашения в Киеве была выполнена Председателем СБУ Василием Малюком и генеральным директором Укрпочты Игорем Смелянским на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне

Как отметил Председатель СБУ, стикеры с маркой отправят спецназовцам СБУ, которые сейчас работают на передовой.

«Наши бойцы смогут маркировать ими боеприпасы, которыми уничтожают врага. И передавать оккупантам своеобразный «привет» от всех украинцев. Уверяю: СБУ хорошо гасит не только марки, но и московитов!» – сказал Василий Малюк.

Почтовые наборы «Служба безопасности Украины» доступны в отделениях Укрпочты по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon.

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