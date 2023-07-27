Назначается ли пенсия в случае потери кормильца ребенку, если отец лишен родительских прав

В ПФ сообщили, что согласно Семейному кодексу Украины лицо, лишенное родительских прав, не освобождается от обязанности по содержанию ребенка.

Пенсионный фонд Украины объяснил, назначается ли пенсия в случае потери кормильца ребенку, если его отец лишен родительских прав. Об этом говорится на официальном сайте ПФУ.

«Да, в таком случае пенсия при потере кормильца назначается», - отметили в Пенсионном фонде.

В соответствии с пунктом 2 статьи 166 Семейного кодекса Украины лицо, лишенное родительских прав, не освобождается от обязанности по содержанию ребенка.

С лица, лишенного родительских прав, взимаются алименты в пользу ребенка, а в случае его смерти – назначается пенсия по потере кормильца (кормилец приобрел необходимый страховой стаж).

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