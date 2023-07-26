Нужно ли предоставлять ГНС документы для подтверждения льготы по налогу на недвижимость: разъяснение

Предоставляются ли ФЛП – владельцем объектов нежилой недвижимости в ГНС правоустанавливающие документы, подтверждающие их принадлежность к категории «Здания промышленные и склады» с целью освобождения от налога на недвижимость.

Главное управление ГНС в Полтавской области разъяснило, нужно ли предоставлять ГНС документы для подтверждения льготы по налогу на недвижимость.

В соответствии с пп. 266.1.1 НКУ плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками жилой и/или нежилой недвижимости.

Объектом налогообложения есть объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля (пп. 266.2.1 НКУ).

Согласно пп. "есть" пп. 266.2.2 НКУ не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, здания промышленности, отнесенные к группе «Здания промышленные и склады» (код 125) Государственного классификатора зданий и сооружений ДК 018-2000, утвержденного приказом Государственного комитета Украины по стандартизации, метрологии и сертификации от 17.08.2000 №507, которые используются по назначению в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, основная деятельность которых классифицируется в секциях B - F КВЭД ДК 009:2010, утвержденного приказом Государственного комитета регулирования и потребительской политики от 29.11.2010 №530, и не сдаются их владельцами в аренду, лизинг, ссуду.

Исчисление суммы налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с объекта/объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (местом регистрации) владельца такой недвижимости исходя из общей площади каждого из объектов нежилой недвижимости и соответствующей ставке налога (пп. 266.7.1 НКУ).

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые безвозмездно предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и/или на основании оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в частности, документов на право собственности (пп. 266.3.2 НКУ).

В соответствии с пп. 266.7.4 НКУ органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество обязаны в 15-дневный срок после окончания налогового (отчетного) квартала представлять центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную налоговую политику, сведения, необходимые для расчета и взимания налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, физическими и юридическими лицами, по состоянию на первое число соответствующего квартала в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий, предоставляет сведения в сроки и в порядке, установленные пп. 70.16.7-1 НКУ.

В случае предоставления плательщиком налога контролирующему органу правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, сведения о котором отсутствуют в базе данных информационных систем Государственной налоговой службы Украины, уплата налога физическими лицами производится на основании поданных плательщиком налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, сведений к получению контролирующим органом сведений от органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество о переходе права собственности на объект налогообложения.

Определение принадлежности зданий к тому или иному классу зданий производится на основании документов, подтверждающих право собственности, с учетом классификационных признаков и функционального назначения такого объекта недвижимости согласно Классификатору.

Ведение Классификатора осуществляет Государственный научно-исследовательский институт автоматизированных систем в строительстве Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, уполномоченный выдавать экспертные выводы относительно принадлежности объектов недвижимости (их частей) к определенному классу зданий на основании документов, подтверждающих их право собственности, учетом классификационных признаков и функционального назначения такого объекта недвижимости согласно Классификатору.

Учитывая указанное, физическим лицом – предпринимателем не предоставляются в контролирующий орган правоустанавливающие документы, подтверждающие принадлежность объектов нежилой недвижимости к категории «Здания промышленные и склады» (код 125) Классификатора, если такое лицо является их владельцем.

Такие документы предоставляются при отсутствии в базе данных информационных систем ГНС сведений о классификационных признаках и функциональном назначении объектов недвижимости.

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