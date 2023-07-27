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  1. Суспільство

Чи призначається пенсія в разі втрати годувальника дитині, якщо батько позбавлений батьківських прав

07:21, 27 липня 2023
У ПФ повідомили, що відповідно до Сімейного кодексу України особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.
Чи призначається пенсія в разі втрати годувальника дитині, якщо батько позбавлений батьківських прав
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Пенсійний фонд України пояснив, чи призначається пенсія в разі втрати годувальника дитині, якщо її батько позбавлений батьківських прав. Про це йдеться на офіційному сайті ПФУ.

«Так, у такому випадку пенсія у разі втраті годувальника призначається», - зазначили у Пенсійному фонді.

Відповідно до пункту 2 статті 166 Сімейного кодексу України особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

З особи, позбавленої батьківських прав, стягуються аліменти на користь дитини, а у разі її смерті – призначається пенсія по втраті годувальника (годувальник набув необхідного страхового стажу).

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