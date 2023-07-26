ВРП оголосила конкурсу на зайняття посади голови Служби судової охорони

Оприлюднено умови проведення конкурсу на зайняття посади голови Служби судової охорони.

Вища рада правосуддя повідомила, що керуючись статтями 161, 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», ухвалила рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

«З умовами проведення конкурсу на зайняття посади Голови Служби судової охорони можна ознайомитись за посиланням.

Місце, дата та час початку проведення конкурсу: Державна судова адміністрація України (м. Київ, вул. Липська, 18/5), 25 серпня 2023 року, 11 година 00 хвилин.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати у т. в. о. начальника управління по роботі з персоналом та пенсійного забезпечення центрального органу управління Служби судової охорони, полковника Служби судової охорони Маланія Андрія Григоровича ((063) 652-01-38, [email protected])», -сказано у повідоленні.

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