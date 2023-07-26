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ВККС затвердила персоналізовані результати 368 кандидатів на посади суддів – прохідний бал 157,5

У подальшому буде визначено рейтинг кандидатів на вакантні посади суддів

Верховний Суд постановив, що військовослужбовець заслуговує на позбавлення волі без можливості звільнення з випробуванням, щоб інші військовослужбовці не подумали, що вони можуть ігнорувати накази командирів

Верховний Суд зайняв державницьку позицію і вирішив, що каяття у даному випадку не дозволяє звільнити військовослужбовця від покарання з випробуванням, і він заслуговує на 5 років позбавлення волі, бо в іншому випадку військовослужбовці будуть вважати, що можуть не виконувати накази командирів.

Члени ВККС будуть дотримуватися гендерної рівності, а суддів планують призначати за стандартами меритократії

Уряд Великобританії «взяв шефство» над Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

За якими правилами відбудеться новий конкурс до Конституційного Суду, - відома фінальна версія закону

Верховна Рада готується ухвалити закон про новий порядок відбору кандидатів на крісло судді Конституційного Суду з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Суддя КСУ зможе подати заяву про відставку лише за наявності стажу у КСУ не менше 7 років

Верховна Рада готується ухвалити закон, за яким суддя Конституційного Суду зможе подати заяву про відставку за наявності стажу на посаді судді КСУ щонайменше сім років.

  1. Суд інфо

ВРП оголосила конкурсу на зайняття посади голови Служби судової охорони

16:39, 26 липня 2023
Оприлюднено умови проведення конкурсу на зайняття посади голови Служби судової охорони.
ВРП оголосила конкурсу на зайняття посади голови Служби судової охорони
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Вища рада правосуддя повідомила, що керуючись статтями 161, 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», ухвалила рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Голови Служби судової охорони. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

«З умовами проведення конкурсу на зайняття посади Голови Служби судової охорони можна ознайомитись за посиланням.

Місце, дата та час початку проведення конкурсу: Державна судова адміністрація України (м. Київ, вул. Липська, 18/5), 25 серпня 2023 року, 11 година 00 хвилин.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати у т. в. о. начальника управління по роботі з персоналом та пенсійного забезпечення центрального органу управління Служби судової охорони, полковника Служби судової охорони Маланія Андрія Григоровича ((063) 652-01-38, [email protected])», -сказано у повідоленні.

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