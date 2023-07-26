У Києві судитимуть громадянина Узбекистану, який збив малолітнього велосипедиста

Судитимуть водія легковика, який збив дитину на велосипеді поблизу пішохідного переходу.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт щодо 21-річного громадянина Узбекистану за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень малолітнього потерпілого, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

ДТП трапилася 11 червня 2023 року на столичній вулиці Визволителів. Водій автомобіля Део Нексія рухався із значним перевищенням швидкості у крайній правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспорту. Біля регульованого пішохідного переходу водій проігнорував червоний сигнал світлофора, в результаті скоїв наїзд на малолітнього хлопця, який переїжджав проїзну частину дороги на велосипеді в безпосередній близькості від регульованого пішохідного переходу.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав численні тілесні ушкодження. Дитина і досі перебуває в лікарні.

Водію обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.