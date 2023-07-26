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ВККС затвердила кодовані результати 368 кандидатів на посади суддів місцевих судів

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ВККС затвердила кодовані результати 368 кандидатів на посади суддів місцевих судів

12:14, 26 липня 2023
Дев’ять кандидатів на посади суддів допустили порушення під час кваліфікаційного іспиту – вони дискваліфіковані.
ВККС затвердила кодовані результати 368 кандидатів на посади суддів місцевих судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 26 липня затвердила кодовані результати анонімних письмових практичних завдань, призначених рішенням Комісії ще 24 червня 2019 року.

Нагадаємо, що у серпні 2019 року 368 кандидатів на посади суддів місцевих судів з числа адвокатів, прокурорів, науковців у різні дні виконали практичні завдання згідно з судовою спеціалізацією.

Практичне завдання за загальною спеціалізацією виконали 365 кандидатів на посади суддів, практичне завдання за адміністративною спеціалізацією виконали 342 кандидати, а практичне завдання за господарською спеціалізацією виконав 321 кандидат.  

Також, Комісія встановила, що під час виконання практичних завдань за різною спеціалізацією, мали місце порушення порядку складання кваліфікаційного іспиту,  внаслідок чого щодо 9 кандидатів, були складені відповідні протоколи.

Зокрема, мова йде про кандидатів з такими кодами: 

кандидат 0040546 – виявлені матеріали, не передбачені правилами іспиту, тобто мова йде про використання заборонених під час практичного завдання матеріалів

кандидат 0095760 – виявлено текст резолютивної частини ухвали Вищого адміністративного суду України

кандидат 0015615 – виявлено примірник кодексу з вклейками текстів судових рішень

кандидат 0005637 – використання текстів рішень Конституційного Суду

кандидат 0076518 – використання текстів рішень КСУ

кандидат 0040827 – використання рішень КСУ

кандидат 0045432 – використання рішень КСУ

кандидат 0075046 – використання рішень КСУ

кандидат 0090698 – виявлено аркуш паперу, який містив сторонню інформацію

Як зазначили у Комісії, зазначені кандидати надали письмові пояснення, намагаючись спростувати претензії, зазначаючи про несвідоме використання недозволених матеріалів.

Нагадаємо, що перелік матеріалів, які кандидати могли використовувати під час виконання практичного завдання, був обмеженим. Так, кандидати могли використовувати відповідні кодекси, зокрема процесуальні, постанови Пленуму ВСУ, рішення ЄСПЛ. Одночасно використання збірок судових рішень, правових позицій тощо, було заборонено.

У підсумку, ВККС визнала дев’ятьох зазначених кандидатів такими, що не склали кваліфікаційний іспит.

Також, Комісія затвердила кодовані результати виконаних кандидатами анонімних практичних завдань.

А вже у 15:00 26 липня ВККС планує затвердити декодовані результати анонімних письмових практичних завдань.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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