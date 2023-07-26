ВККС утвердила кодированные результаты 368 кандидатов на должности судей местных судов

Девять кандидатов на должности судей допустили нарушения во время квалификационного экзамена – они дисквалифицированы.

Высшая квалификационная комиссия судей 26 июля утвердила кодированные результаты анонимных письменных практических работ, назначенных к выполнению решением Комиссии еще 24 июня 2019 года.

Напомним, что в августе 2019 года 368 кандидатов на должности судей местных судов из числа адвокатов, прокуроров, ученых в разные дни выполнили практические задания согласно судебной специализации.

Практическую задачу по общей судебной специализации выполнили 365 кандидатов на должности судей, практическую задачу по административной специализации выполнили 342 кандидата, а практическую задачу по хозяйственной специализации выполнил 321 кандидат.

Также Комиссия установила, что во время выполнения практических задач по разной специализации имели место нарушения порядка сдачи квалификационного экзамена, в результате чего в отношении 9 кандидатов были составлены соответствующие протоколы.

В частности, речь идет о кандидатах со следующими кодами:

кандидат 0040546 – ​​обнаружены материалы, не предусмотренные правилами экзамена, то есть речь идет об использовании запрещенных во время практического задания материалов

кандидат 0095760 – выявлен текст резолютивной части определения Высшего административного суда Украины

кандидат 0015615 – выявлен экземпляр кодекса с вклейками текстов судебных решений

кандидат 0005637 – использование текстов решений Конституционного Суда

кандидат 0076518 – использование текстов решений КСУ

кандидат 0040827 – использование решений КСУ

кандидат 0045432 – использование решений КСУ

кандидат 0075046 – использование решений КСУ

кандидат 0090698 – обнаружен лист бумаги, содержащий постороннюю информацию

Как отметили в Комиссии, указанные кандидаты предоставили письменные объяснения, пытаясь опровергнуть претензии, отмечая несознательное использование ими неразрешенных материалов.

Напомним, что перечень материалов, которые кандидаты могли использовать при выполнении практического задания, был ограничен. Так, кандидаты могли использовать соответствующие кодексы, в частности процессуальные, постановления Пленума ВСУ, решения ЕСПЧ. Одновременно использование сборников судебных решений, правовых позиций и т. п., было запрещено.

В итоге, ВККС признала девять указанных кандидатов, такими, что не сдали квалификационный экзамен.

Также Комиссия утвердила кодированные результаты выполненных кандидатами анонимных практических заданий.

А уже в 15.00 26 июля ВККС планирует утвердить декодированные результаты анонимных письменных практических заданий.

С кодированными результатами анонимных письменных практических задач можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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