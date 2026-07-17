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В Киеве вернули в коммунальную собственность помещение в доме, где жил писатель Олег Ольжич

08:57, 17 июля 2026 246
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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры и вернул в коммунальную собственность нежилые помещения стоимостью более 10,7 млн. грн. в доме, где жил украинский поэт и писатель Олег Ольжич.
В Киеве вернули в коммунальную собственность помещение в доме, где жил писатель Олег Ольжич
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Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры и обязал вернуть в коммунальную собственность нежилые помещения площадью 200 кв. м стоимостью более 10,7 млн грн, расположенные в доме — объекте культурного наследия в центре столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Речь идет о доме на улице Гетмана Павла Скоропадского, где в конце 1941 — начале 1942 года проживал украинский археолог, поэт, писатель и переводчик Олег Ольжич. Здание еще в 2011 году было внесено в перечень объектов культурного наследия города Киева, а часть помещений в нем находится в коммунальной собственности.

По данным прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что нежилые помещения площадью 200 кв. м незаконно выбыли из коммунальной собственности. При этом территориальная громада Киева в лице уполномоченных органов не принимала никаких решений об их отчуждении.

Несмотря на это, в 2024 году право собственности на указанные помещения было зарегистрировано за частным предприятием на основании поддельных документов.

В связи с этим в конце февраля 2026 года Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском об истребовании недвижимости в пользу территориальной громады столицы.

Суд полностью удовлетворил иск прокурора и постановил вернуть помещения в собственность территориальной громады Киева.

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прокуратура Киев Хозяйственный суд Киева

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