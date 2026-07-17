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Дунай обмелел до критического уровня: лайнеры с туристами застряли посреди реки

07:44, 17 июля 2026 138
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Уровень Дуная в Будапеште опустился на 8 сантиметров выше исторического минимума, зафиксированного восемь лет назад.
Дунай обмелел до критического уровня: лайнеры с туристами застряли посреди реки
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Уровень воды в Дунае упал почти до исторического минимума, из-за чего несколько международных круизных лайнеров не могут продолжить маршрут, а экскурсионные рейсы в Венгрии были отменены. Самая сложная ситуация сложилась к северу от Будапешта, где судоходство затруднено из-за критического обмеления реки.

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Как сообщает The Independent, по данным Управления водных ресурсов Венгрии, в четверг утром уровень Дуная в Будапеште был всего на 8 сантиметров выше исторического минимума, зафиксированного восемь лет назад.

В компании MAHART-PassNave, организующей прогулочные рейсы по Дунаю, отметили, что нынешнее обмеление является частью долгосрочной тенденции. Несмотря на адаптацию судоходных компаний и портов к новым условиям, уровень воды все чаще опускается ниже критических для навигации отметок. В то же время синоптики прогнозируют, что уже на следующей неделе ситуация может улучшиться, а уровень воды начнет постепенно повышаться.

Генеральный директор MAHART-PassNave Ласло Шомоди сообщил, что международные круизные суда пока могут заходить в Венгрию, однако многие из них вынуждены ждать в портах или не могут продолжить маршрут из-за недостаточной глубины реки.

По его словам, международные речные круизы являются важнейшим сегментом венгерского судоходства. Ежегодно ими путешествуют около 600 тысяч туристов, что обеспечивает значительные доходы не только перевозчикам, но и туристической отрасли страны. Наибольшая нагрузка сейчас приходится на порты Дьёр и Комаром.

В то же время несколько круизных лайнеров остаются заблокированными в Будапеште и южном городе Мохач, поскольку не могут продолжить плавание из-за критически низкого уровня воды.

В MAHART-PassNave также сообщили, что из-за сложившейся ситуации количество бронирований круизов в июле уже сократилось на 18%. Кроме того, на этой неделе компания полностью приостановила экскурсионные рейсы в города, расположенные к северу от Будапешта.

Если уровень воды начнет повышаться в соответствии с прогнозами, перевозчик планирует возобновить перевозки уже на следующей неделе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», планируя отпуск или туристическую поездку, стоит не только выбрать маршрут, но и внимательно ознакомиться с условиями предоставления туристических услуг. На этом подчеркнули в Госпродпотребслужбе, напомнив, что потребитель имеет право на безопасные и качественные услуги, а также на получение достоверной информации о них.

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туризм

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