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  1. В мире

Нидерланды покупают парк отдыха с бассейном и шале, чтобы разместить украинских беженцев

14:18, 26 июля 2023
Местные власти Нидерландов планируют заплатить за парк отдыха 2,2 миллиона евро.
Нидерланды покупают парк отдыха с бассейном и шале, чтобы разместить украинских беженцев
Источник фото: dutchnews.nl
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Местные власти Нидерландов планируют выкупить целый парк отдыха для временного размещения беженцев из Украины. На это выделят 2,2 млн евро и пойдут средства на жилье 200 беженцам из Украины, – сообщает dutchnews.nl.

Кемпинг De Blekkenhorst в Ден Хаме, что в 35 километрах к востоку от Зволле, до конца года примет от 150 до 200 граждан Украины, но «для других беженцев там нет места».

Власти Твентерана планируют заплатить за парк отдыха 2,2 миллиона евро, что позволит им выполнить обязательства провинции по размещению 191 украинца. Местные власти выкупили весь участок, включая все объекты, даже с бассейном. Также на участке есть деревянные шале и домики. Еще около 30 шале будут добавлены к общему количеству постоянного жилья для украинцев.

«Как только война закончится и украинцы вернутся домой, мы снова продадим его (ред. – парк)», – сообщил мэр Ганс Брукхайзен.

Мэр также отметил, что группа украинцев уже живет на этом месте, однако люди, которые хотят арендовать место для своих палаток, могут продолжать это делать.

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