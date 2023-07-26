Требовали $200 000 несуществующего долга и угрожали убийством: в Днепре будут судить правоохранителя и его сообщника

Правоохранитель обвинил строителей в пожаре в доме, принадлежащем его родственнице, и требовал 200 тысяч долларов за якобы возмещение ущерба.

В Днепре будут судить правоохранителя и его подельника, которые требовали 200 тысяч долларов несуществующего долга и угрожали убийством. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника одного из управлений полиции г. Днепра и его брата по факту вымогательства с угрозой насилия над потерпевшими (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

«Расследованием установлено, что трое местных жителей строили дом, принадлежащий родственнице полицейского. Позже в домовладении произошел пожар. В ней правоохранитель обвинил строителей и требовал 200 тысяч долларов за якобы возмещение ущерба.

Привлекая своего брата, в течение нескольких месяцев они неоднократно запугивали, унижали и угрожали физическим насилием потерпевшим.

В случае отказа обвиняемые угрожали посадить за решетку или передать дело «серьезным людям», которые заставят отдать деньги.

Кроме того, правоохранитель, зная, что один из мужчин военнослужащий ВСУ, требовал от него ежемесячно перечислять 30 тысяч гривен заработной платы», — говорится в сообщении.

В ходе спецоперации правоохранители разоблачили обоих мужчин в мае 2023 года.

По ходатайству прокурора судом наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемых.

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