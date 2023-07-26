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  1. В Украине

От 15 до 112 тысяч грн за успешное поступление в вуз: в Тернополе доцентку поймали на взяточничестве

19:19, 26 июля 2023
Преподавательницу университета Тернополя задержали во время получения первой части взятки.
От 15 до 112 тысяч грн за успешное поступление в вуз: в Тернополе доцентку поймали на взяточничестве
Источник фото: Национальная полиция Украины
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В Тернополе полицейские задержали доценку учебного заведения на взятке. Женщина требовала у абитуриента 3 тысячи долларов за успешное поступление в вуз. Злоумышленница была поймана «на горячем» во время получения части неправомерной выгоды, – сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Правоохранители установили, что одна из преподавательниц университета Тернополя неоднократно требовала и получала деньги от абитуриентов за содействие во вступительной кампании, успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление на государственную форму обучения. Свои услуги оценивала по-разному, в зависимости от конечного результата. Тарифы колебались от 15 000 гривен до 112 тысяч.

Собрав достаточную доказательную базу, оперативники задержали подозреваемую, когда она получала часть от оговоренной суммы, а именно – 53 тысячи гривен.

Сейчас женщину задержали и объявили подозрение по ч. 3 статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Продолжается следствие.

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