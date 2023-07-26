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В «Слуге народа» ожидают, что возобновят декларирование должностных лиц до октября, - итоги заседания фракции

11:45, 26 июля 2023
Возобновление декларирования чиновников обсудили на фракции «Слуги народа».
В «Слуге народа» ожидают, что возобновят декларирование должностных лиц до октября, - итоги заседания фракции
Фото: Марьяна Безуглая
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25 июля состоялось заседание фракции «Слуги народа» с участием министра юстиции Дениса Малюськи и главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова. Было решено поддержать законопроект о возобновлении декларирования. Планируется, что сам закон вступит в силу до октября 2023 года.

Вместе с тем, еще остается дискуссионным вопрос о подаче деклараций военнослужащими.

«Дискутивным остается вопрос возвращения декларирования для военных. На мой взгляд, декларации должны подавать сотрудники военкоматов (ТЦК), особенно их руководители, но не должны подавать военнослужащие передовой. Также не должны подавать декларации лица, находящиеся на временно оккупированных территориях и исполняющие служебные полномочия в зоне боевых действий.

По предварительным прогнозам, мы в первом чтении примем наработанный законопроект о возвращении декларирования уже в ближайшее время, чтобы он вступил в силу до октября», – рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Соответствующие дискуссии подтвердила также народный депутат Марьяна Безуглая.

«На фракции разбирали декларирование. Мы за:)

Конечно, нюансов полно: например, декларирование военных или какую ответственность и за какие ошибки устанавливать. И еще многое другое.

Считаю, надо пройти первое чтение как можно быстрее, а дальше «в темпе» до второго доделать», – объяснила она.

Напомним, послы стран G7 дали Украине время до 30 сентября на возобновление декларирования и упрощение возможности НАБУ прослушивать разговоры.

Председатель Комитета Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина 20 июля сообщила, что Верховная Рада собирается на ближайшем заседании рассмотреть возобновление декларирования.

 «Лед тронулся: по инициативе Давида Арахамии, Александра Корниенко и моей будем предлагать парламенту включить в повестку дня ближайшего заседания законопроект 8071 о возобновлении декларирования и проверок деклараций! Надеюсь на поддержку всех фракций и групп», – заявила она.

В течение мая-июня 2023 Александр Новиков провел тренинги для народных депутатов по вопросам особенностей электронного декларирования во время военного положения.

Судя по фото, опубликованным НАПК, его председатель Александр Новиков рассказал о добродетели Сергею Алексееву, Владимиру Арьеву, Юлии Тимошенко и другим народным депутатам.

Автор: Наталья Мамченко

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