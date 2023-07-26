Парламентский комитет не поддержал отставку Александра Ткаченко

Вопрос отставки Министра Александра Ткаченко будет рассматриваться в Раде.

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Во время заседания, в среду, 26 июля, Комитет по гуманитарной и информационной политике большинством голосов не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Вопрос об отставке Министра будет рассмотрен путем голосования в зале Верховной Рады.

Как мы сообщали ранее, в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении.

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что вместо Ткаченко должность Министра культуры может занять Олеся Островская-Люта.

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