Избран глава Ананьевского райсуда Одесской области

На должность председателя суда избрана Надер Лима Махди.

Фото: Ананьевский районный суд Одесской области

Собранием судей Ананьевского районного суда Одесской области от 21 июля 2023 года, на должность председателя суда избрана Надер Лима Махди. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.