Тайвань выделит Киеву 2,5 млн долларов на достройку моста-волны

На Оболони в Киеве уже третий год строят пешеходный мост в форме волны.

Источник фото: ТыКиев

Правительство Китайской Республики Тайвань планирует подписать Меморандум о взаимопонимании с главой фонда «Будущий Киев», который предоставит 2,5 миллиона долларов на достройку волнообразного моста для пешеходов к Оболонскому острову города, – сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Тайваня.

Договор подпишут председатель Представительского офиса Тайбэя в Польше Боб Чен и председатель благотворительного фонда «Будущий Киев» Мария Боченкова от Украины.

«Поскольку обе страны стоят на передовой линии авторитарных экспансионистских угроз, Тайвань понимает тяжелое положение украинского народа. С начала российско-украинской войны Тайвань вместе с западными демократиями непоколебимо поддерживает Украину и продолжает оказывать гуманитарную помощь, чтобы помочь ей выстоять в тяжелых испытаниях», – говорится в сообщении.

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