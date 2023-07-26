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Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

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Тайвань выделит Киеву 2,5 млн долларов на достройку моста-волны

13:14, 26 июля 2023
На Оболони в Киеве уже третий год строят пешеходный мост в форме волны.
Тайвань выделит Киеву 2,5 млн долларов на достройку моста-волны
Источник фото: ТыКиев
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Правительство Китайской Республики Тайвань планирует подписать Меморандум о взаимопонимании с главой фонда «Будущий Киев», который предоставит 2,5 миллиона долларов на достройку волнообразного моста для пешеходов к Оболонскому острову города, – сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Тайваня.

Договор подпишут председатель Представительского офиса Тайбэя в Польше Боб Чен и председатель благотворительного фонда «Будущий Киев» Мария Боченкова от Украины.

«Поскольку обе страны стоят на передовой линии авторитарных экспансионистских угроз, Тайвань понимает тяжелое положение украинского народа. С начала российско-украинской войны Тайвань вместе с западными демократиями непоколебимо поддерживает Украину и продолжает оказывать гуманитарную помощь, чтобы помочь ей выстоять в тяжелых испытаниях», – говорится в сообщении.

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