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Парламент схвалив реформу оплати праці державних службовців в першому читанні

За словами депутатів, проектом припиняються зайві та необґрунтовані виплати, а також оптимізується кількість працівників держорганів.

Свідками у справі голови ДСА Олексія Сальнікова є судді Касаційного адмінсуду та голова КАС ВС Михайло Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвав імена свідків – суддів Касаційного адміністративного суду у справі голови ДСА Олексія Сальнікова

651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

Голова Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати більше 107 тисяч грн

Зарплата інспектора, який вивчатиме скарги на суддів, складе більше 80 тисяч грн: Верховна Рада готується схвалити законопроект, який передбачає створення Служби дисциплінарних інспекторів.

Призначені під час війни чиновники повинні будуть пройти спеціальну перевірку

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Тайвань виділить Києву 2,5 млн доларів на добудову моста-хвилі

13:14, 26 липня 2023
На Оболоні у Києві вже третій рік будують пішохідний міст у формі хвилі.
Тайвань виділить Києву 2,5 млн доларів на добудову моста-хвилі
Джерело фото: ТиКиїв
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Уряд Китайської Республіки Тайвань планує підписати Меморандуму про взаєморозуміння з головою фонду «Майбутній Київ», який надасть 2,5 мільйона доларів на добудову хвилеподібного моста для пішоходів до Оболонського острова міста, – повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Тайваню.

Договір підпишуть голова Представницького офісу Тайбею в Польщі Боб Чен та голова благодійного фонду «Майбутній Київ» Марія Боченкова від України.

«Оскільки обидві країни стоять на передовій лінії авторитарних експансіоністських загроз, Тайвань розуміє скрутне становище українського народу. З початку російсько-української війни Тайвань разом із західними демократіями непохитно підтримує Україну і продовжує надавати гуманітарну допомогу, щоб допомогти їй вистояти у важких випробуваннях», – йдеться у повідомленні.

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