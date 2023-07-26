Тайвань виділить Києву 2,5 млн доларів на добудову моста-хвилі

На Оболоні у Києві вже третій рік будують пішохідний міст у формі хвилі.

Джерело фото: ТиКиїв

Уряд Китайської Республіки Тайвань планує підписати Меморандуму про взаєморозуміння з головою фонду «Майбутній Київ», який надасть 2,5 мільйона доларів на добудову хвилеподібного моста для пішоходів до Оболонського острова міста, – повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Тайваню.

Договір підпишуть голова Представницького офісу Тайбею в Польщі Боб Чен та голова благодійного фонду «Майбутній Київ» Марія Боченкова від України.

«Оскільки обидві країни стоять на передовій лінії авторитарних експансіоністських загроз, Тайвань розуміє скрутне становище українського народу. З початку російсько-української війни Тайвань разом із західними демократіями непохитно підтримує Україну і продовжує надавати гуманітарну допомогу, щоб допомогти їй вистояти у важких випробуваннях», – йдеться у повідомленні.

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