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  1. В Украине

В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении

17:02, 21 июля 2023
По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада рассмотрит заявление Ткаченко об увольнении на ближайшем заседании.
В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении
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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент уже получил заявление на увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, и рассмотрит его на ближайшем пленарном заседании парламента. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», - написал Стефанчук.

Как мы сообщалиЗеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос замены главы Минкульта.

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что вместо Ткаченко должность Министра культуры может занять Олеся Островская-Люта.

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