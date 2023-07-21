В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении

По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, Рада рассмотрит заявление Ткаченко об увольнении на ближайшем заседании.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент уже получил заявление на увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, и рассмотрит его на ближайшем пленарном заседании парламента. Об этом он написал на своей странице в Facebook

«В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», - написал Стефанчук.

Как мы сообщали, Зеленский попросил Шмыгаля рассмотреть вопрос замены главы Минкульта.

Ранее петицию об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко подписали более 25 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что вместо Ткаченко должность Министра культуры может занять Олеся Островская-Люта.

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