До Верховної Ради надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, Рада розгляне заяву Ткаченка про звільнення на найближчому засіданні.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент вже отримав заяву на звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, та розгляне її на найближчому пленарному засіданні парламенту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Олександра Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України за власною ініціативою. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні», - написав Стефанчук.

Як ми повідомляли, Зеленський попросив Шмигаля розглянути питання заміни голови Мінкульту.

Раніше петицію щодо звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка підписали понад 25 тисяч українців.

Також пми писали, що замість Ткаченка посаду Міністра культури може зайняти Олеся Островська-Люта.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.