Від 15 до 112 тисяч грн за успішний вступ до вишу: в Тернополі доцентку спіймали на хабарництві

Викладачку університету Тернополя затримали під час отримання першої частини хабаря.

Джерело фото: Національна поліція України

У Тернополі поліцейські затримали доцентку навчального закладу на хабарі. Жінка вимагала в абітурієнта 3 тисячі доларів за успішний вступ до вишу. Зловмисниця була спіймана «на гарячому» під час отримання частини неправомірної вигоди, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що одна із викладачок університету Тернополя неодноразово вимагала та отримувала гроші від абітурієнтів за сприяння у вступній кампанії, успішне складання вступних іспитів та зарахування на державну форму навчання. Свої послуги оцінювала по-різному, в залежності від кінцевого результату. Тарифи коливалися від 15 000 гривень до 112 тисяч.

Зібравши достатню доказову базу, оперативники затримали підозрювану, коли вона отримувала частину від обумовленої суми, а саме – 53 тисячі гривень.

Наразі жінку затримали та оголосили підозру за ч. 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Триває слідство.

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