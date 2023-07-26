Вимагали $200 000 неіснуючого боргу і погрожували вбивством: у Дніпрі судитимуть правоохоронця та його спільника

Правоохоронець звинуватив будівельників у пожежі в будинку, який належить його родичці, та вимагав 200 тисяч доларів за нібито відшкодування збитків.

У Дніпрі судитимуть правоохоронця та його спільника, які вимагали 200 тисяч доларів неіснуючого боргу і погрожували вбивством. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника одного із управлінь поліції м. Дніпра та його брата за фактом вимагання з погрозою насильства над потерпілими (ч. 4 ст. 189 КК України).

«Розслідуванням встановлено, що троє місцевих мешканців будували будинок, який належить родичці поліцейського. Пізніше у домоволодінні сталася пожежа. В ній правоохоронець звинуватив будівельників та вимагав 200 тисяч доларів за нібито відшкодування збитків.

Залучивши свого брата, упродовж декількох місяців вони неодноразово залякували, принижували та погрожували фізичним насильством потерпілим.

У разі відмови обвинувачені погрожували посадити за ґрати або передати справу «серйозним людям», які змусять віддати гроші.

Крім цього, правоохоронець, знаючи, що один із чоловіків військовослужбовець ЗСУ, вимагав від нього щомісячно перераховувати 30 тисяч гривень заробітної плати», — йдеться у повідомленні.

У ході спецоперації правоохоронці викрили обох чоловіків у травні 2023 року.

За клопотанням прокурора судом накладено арешт на нерухоме майно та грошові кошти обвинувачених.

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