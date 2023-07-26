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Нідерланди купують парк відпочинку з басейном і шале, щоб розмістити українських біженців

14:18, 26 липня 2023
Місцева влада Нідерландів планує заплатити за парк відпочинку 2,2 мільйона євро.
Нідерланди купують парк відпочинку з басейном і шале, щоб розмістити українських біженців
Джерело фото: dutchnews.nl
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Місцева влада Нідерландів планує викупити цілий парк відпочинку для тимчасового розміщення біженців з України. На це виділять 2,2 млн євро і підуть кошти житло 200 біженцям із України, – повідомляє dutchnews.nl.

Кемпінг De Blekkenhorst у Ден Хамі, що за 35 кілометрів на схід від Зволле, до кінця року прийме від 150 до 200 громадян України, але «для інших біженців там немає місця».

Влада Твентерану планує заплатити за парк відпочинку 2,2 мільйона євро, що дозволить їм виконати зобов'язання провінції щодо розміщення 191 українця. Місцева влада викупила всю ділянку, включно з усіма об'єктами, навіть з басейном. Також на ділянці є дерев'яні шале та будиночки. Ще близько 30 шале будуть додані до загальної кількості постійного житла для українців.

«Як тільки війна закінчиться і українці повернуться додому, ми знову продамо його (ред. – парк)», – повідомив мер Ганс Брукхайзен.

Мер також зазначив, що група українців вже живе на цьому місці, однак люди, які хочуть орендувати місце для своїх наметів, можуть продовжувати це робити.

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