Заступник голови НАЗК Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Новіков незаконно звільнив його з посади

Вважаю прийняте рішення безпідставним, незаконним та несправедливим, - заступник голови НАЗК Андрій Вишневський про наказ щодо звільнення «у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків».

Джерело фото: nazk.gov.ua

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Андрій Вишневський заявив, що голова НАЗК Олександр Новіков незаконно і несправедливо звільнив його з посади. Нагадаємо, відповідно до закону голова Національного агентства може мати трьох заступників, яких він призначає на посаду та звільняє з посади.

«Мені надзвичайно прикро, що я вимушено пишу цей допис. Навіть соромно, бо коли йде жорстока війна, не час для таких подій і тим більше публічних розмов навколо них. Соромно також, бо ці події свідчать про слабкість антикорупційних інституцій, у які інвестовано значні ресурси українськими і західними фахівцями та платниками податків, і суспільний запит на ефективну роботу яких величезний.

Сьогодні мій останній день після року роботи у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК), оскільки вранці мені вручили наказ про звільнення з посади заступника голови НАЗК на підставі п.1 ч. 1 ст. 41 КЗпП у зв’язку із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків.

Суть цього порушення, на думку суб’єкта призначення, полягає у тому, що минулого понеділка, 17 липня, на мою пропозицію, було знято з розгляду урядового комітету один з трьох законопроектів, що були розроблені НАЗК і були включені до проекту порядку денного цього засідання урядового комітету. Моя пропозиція, що була підтримана урядовим комітетом, завадила дуже ймовірному відхиленню законопроекту урядовим комітетом у звʼязку із застереженнями, висловленими Секретаріатом Кабінету Міністрів у його висновку.

Ця ж пропозиція щодо зняття законопроекту з розгляду була схвально сприйнята головою НАЗК під час наради за участі менеджменту НАЗК у той же день. Про відсутність заперечень щодо моєї пропозиції і наслідків її розгляду свідчить і письмова резолюція голови НАЗК до витягу з протоколу засідання урядового комітету з даного питання.

Звільнення не стало для мене несподіванкою, оскільки про такий намір головою НАЗК було оголошено колективу ще у п’ятницю, і з того часу було заблоковано мій обліковий запис на робочому комп’ютері, доступ до системи електронного документообігу, робочої електронної пошти та відключено від робочих засобів комунікації. Попри умисно створені перешкоди, всі дні, поки шукали привід для мого звільнення, починаючи з понеділка 24 липня, я перебував і в даний момент все ще перебуваю на робочому місці і, як можу, продовжую виконувати посадові обов’язки до 18.00 сьогодні.

Не вважаю гідним і доречним коментувати наразі деталі цього випадку, оскільки це могло б зашкодити репутації НАЗК та всієї системи антикорупційних інституцій.

Попри роботу у нестерпних умовах протягом останнього часу, я свідомо жодним чином публічно не висвітлював цю ситуацію і не виносив проблеми на загал, аби не зашкодити НАЗК і антикорупційній системі.

Разом з тим, вважаю прийняте рішення безпідставним, незаконним та несправедливим. І, звісно, я буду відновлювати справедливість у правовими засобами у законний спосіб.

Ні про що не шкодую. Навпаки: вкотре мав унікальну можливість багато зробити для суспільного блага, не зрадивши власних принципів.

Найголовніша цінність, яку я здобув для себе за рік роботи у НАЗК – це люди, яких я тут зустрів, їх ставлення і стосунки з ними. На жаль, аби не наражати нікого на небезпеку, я поки що не можу подякувати особисто усім, кому я хотів би подякувати за роботу протягом року і за висловлену мені підтримку у зв’язку з описаною ситуацією останніми днями. Але я дякую кожному і кожній від всього серця.

Трохи згодом відзвітую громадськості про результати моєї роботи за рік на посаді заступника голови НАЗК», - пояснив Андрій Вишневський.

В свою чергу, НАЗК повідомило з цього приводу наступне.

«Андрія Вишневського звільнено на підставі пункту 1 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю (Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з окремими категоріями працівників за певних умов). А саме пан Андрій одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства.

НАЗК віддає належне зусиллям пана Андрія задля розвитку антикорупційної політики України та дякує за співпрацю. Проте Національне агентство зауважує, що певні одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану».

Наразі до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо Голова НАЗК.

Автор: Наталя Мамченко

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