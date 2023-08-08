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Кабмин продлил сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке

19:57, 8 августа 2023
Период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат продлен до 31 декабря 2023 года.
Кабмин продлил сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке
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Кабинет министров продлил сроки для идентификации получателей пенсий и соцвыплат в Ощадбанке. Об этом сообщает КМУ.

Соответствующим постановлением предусмотрено, что период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат продлен до 31 декабря 2023 года. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Следовательно, до конца текущего года даже в отсутствие идентификации государство не будет прекращать указанные выплаты, а Ощадбанк не будет блокировать счета.

Также правительственное постановление расширяет возможности физической идентификации, необходимой для продолжения получения социальных выплат. В частности, можно будет проводить идентификацию лица с использованием видеоконференцсвязи, во время сеанса которого будут предъявляться документы, удостоверяющие личность.

К физической идентификации также приравниваются:

  • авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи Дія Подпись (Дія ID);
  • удостоверение зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что человек, проживающий за границей, живой.

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