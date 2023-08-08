Служба судебной охраны Киева и Киевской области отмечает четвертую годовщину со дня создания

За время существования сотрудниками Службы взяты под охрану все объекты правосудия столичной области и часть органов и учреждений Киева.

Во вторник, 7 августа, Служба судебной охраны города Киева и Киевской области отмечает 4 года с момента создания территориального управления. Об этом сообщает пресс-служба ТУ ССО в Киеве и Киевской области.

«За время существования сотрудниками Службы взяты под охрану все объекты правосудия столичной области и часть органов и учреждений Киева. В целом охранники Фемиды столичного региона обеспечивают общественный порядок в 71 здании судебной власти.

Наибольшая штатная численность территориального управления составляла около тысячи сотрудников, но после оптимизации структуры их количество сократилось до более чем 700.

Подразделения охраны обеспечили безопасное проведение более 300 резонансных судебных заседаний, не допустили в органы и учреждения правосудия более 70 тысяч опасных и запрещенных для пронесения предметов.

Во время военного положения активно участвовали в охране общественного порядка и публичной безопасности столичного региона. Силами патрульных нарядов на улицах города задерживались и передавались в правоохранительные органы лица, подозреваемые в причастности к совершению преступлений и диверсионно-разведывательным группам.

За эти годы сделано еще много полезных дел. По словам начальника территориального управления полковника Службы судебной охраны Игоря Коваленко – Служба постоянно совершенствуется и анализируя каждый следующий шаг, мы понимаем направление создания надежной защиты и безопасности судебной ветви власти», — рассказали в ССО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.