Служба судової охорони Києва та Київської області відзначає четверту річницю від дня створення

За час існування співробітниками Служби взято під охорону всі об’єкти правосуддя столичної області та частина органів та установ міста Києва.

У вівторок, 7 серпня, Служба судової охорони міста Київ та Київської області відзначає 4 роки з моменту створення територіального управління. Про це повідомляє пресслужба ТУ ССО у місті Києві та Київській області.

«За час існування співробітниками Служби взято під охорону всі об’єкти правосуддя столичної області та частина органів та установ міста Києва. Загалом охоронці Феміди столичного регіону забезпечують громадський порядок у 71 будівлі судової влади.

Найбільша штатна чисельність територіального управління складала майже одна тисяча співробітників, але після оптимізації структури їх кількість скоротилась до понад 700.

Підрозділи охорони забезпечили безпечне проведення більше ніж 300 резонансних судових засідань, не допустили до органів та установ правосуддя понад 70 тисяч небезпечних та заборонених для пронесення предметів.

Під час воєнного стану приймали активну участь в охороні громадського порядку та публічної безпеки столичного регіону. Силами патрульних нарядів на вулицях міста затримувались та передавались до правоохоронних органів особи, котрі підозрювались у причетності до скоєння злочинів та диверсійно-розвідувальних груп.

За ці роки зроблено ще чимало корисних справ. Зі слів начальника територіального управління полковника Служби судової охорони Ігоря Коваленко – Служба постійно вдосконалюється і аналізуючи кожен наступний крок ми розуміємо напрямок створення надійного захисту та безпеки судової гілки влади», — розповіли у ССО.

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