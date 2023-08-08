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  1. В Україні

ДПС роз’яснила нюанси для платників єдиного податку у зв’язку зі скасуванням 2-відсоткової «спрощенки»

19:03, 8 серпня 2023
Податківці надали роз’яснення фізичним особам-платникам єдиного податку, які до 1 серпня 2023 року використовували особливості оподаткування (були зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою податку 2 відсотки).
ДПС роз’яснила нюанси для платників єдиного податку у зв’язку зі скасуванням 2-відсоткової «спрощенки»
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Державна податкова служба роз’яснила деякі нюанси для платників єдиного податку у зв’язку зі скасуванням з 1 серпня 2023 року спрощеної системи з особливостями за ставкою 2% відповідно до Закону №3219.

Так, з 1 серпня 2023 року у зв’язку з набранням чинності Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» скасовані особливості оподаткування, передбачені п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

Згідно з Кодексом (зі змінами, внесеними Законом № 3219) платники єдиного податку, які до 1 серпня 2023 року використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, повинні врахувати таке:

  1. Вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 Кодексу для відповідної групи платників єдиного податку щодо кількості осіб, які перебувають з таким платником податку у трудових відносинах, мають бути виконані до першого числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому платник податку втратив право або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.
  2. Обмеження, встановлені пунктами 291.5 та 291.51 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку, мають бути виконані до першого числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому платник податку втратив право або самостійно відмовився від використання особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу.

У ДПС наголосили, що фізичні особи – платники єдиного податку, які до 1 серпня 2023 року використовували особливості оподаткування – були зареєстровані платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою податку 2 відсотки, повинні по 31 серпня 2023 року (включно) привести реєстраційні дані як фізичної особи – підприємця, так і платника єдиного податку у відповідність до вимог Кодексу з урахуванням відповідних обмежень, визначених Кодексом для відповідної групи платника єдиного податку, зокрема щодо видів господарської діяльності (згідно з КВЕД), які мають відповідати обраній групі платника єдиного податку.

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