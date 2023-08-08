Чи передає Північна Корея зброю росії — відповідь Данілова

За його словами, якщо рф звертається за допомогою до КНДР, це означає, що в неї не все так добре з обладнанням і озброєнням.

Україна поки що не може сказати про те, що Північна Корея передає росії свою зброю. Але за ситуацією уважно спостерігають. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо рф звертається за допомогою до КНДР, це означає, що в неї не все так добре з обладнанням і озброєнням.

«Ми розуміємо, що там відбувається. Чи допомагатиме Корея чи ні, давайте подивимося. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що таке вже відбувається, але ми тримаємо руку на контролі, розуміємо наявні процеси, переговори, які є», - зазначив Данілов.

Він додав, що поки що Україна може впевнено стверджувати про передачу росії іранської зброї, яка використовується для вбивства мирного населення.

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